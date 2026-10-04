Путин Предложил Китаю сотрудничество на крупном сибирском месторождении меди

Китайские инвесторы могут получить долю в одном из крупнейших медных проектов России. Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что вопрос уже готовится к рассмотрению правительственной комиссией, причем решение, по его словам, вероятно, будет положительным.