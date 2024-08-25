Все о задержании Павла Дурова в Париже: За что арестовали, в чем обвинили и что будет с Telegram

TF1: Причиной ареста Дурова стал отказ сотрудничать со спецслужбами Франции Личный архив героя публикации Сегодня 137K прочитали Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в аэропорту Парижа - новость субботнего вечера прогремела как гром среди ясного неба.
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