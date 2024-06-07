Власти Ноябрьска ищут подрядчика для проведения фестиваля национальной еды

На Ямале ищут подрядчика, который организует фестиваль национальных блюд «Вкус Дружбы» в Ноябрьске. Об этом стало известно из проекта, опубликованного на портале Единой информационной системы в сфере закупок.
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