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Татар-информ

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В Москве пройдет благотворительный концерт памяти Софии Губайдулиной

В Москве пройдет благотворительный концерт памяти Софии Губайдулиной

В Москве 29 октября состоится благотворительный концерт «Между материей и духом», посвященный 95-летию со дня рождения композитора Софии Губайдулиной.

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