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Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»

«Первые семь лет жизни я рос в Нигерии, и в садике, школе нам рассказывали библейские истории. То есть какие-то зерна в меня закинули, которые в итоге выросли в целое дерево.

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