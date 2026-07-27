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Спорт Уик-Энд

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Игдисамов наводит в ЦСКА армейские порядки

Игдисамов наводит в ЦСКА армейские порядки

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо в эфире «Матч Премьер» рассказал, что при главном тренере Дмитрии Игдисамове в клубе улучшилась организация всех тренировочных и бытовых процессов, а также тверже стала дисциплина.

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