Игдисамов наводит в ЦСКА армейские порядки

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо в эфире «Матч Премьер» рассказал, что при главном тренере Дмитрии Игдисамове в клубе улучшилась организация всех тренировочных и бытовых процессов, а также тверже стала дисциплина.
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