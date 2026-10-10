❗️В Джанкое легковушка насмерть сбила пешехода На улице Кутузова 27-летний водитель за рулём Chevrolet Lanos сбил 67-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
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