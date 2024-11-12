Кандидат в канцлеры Германии готов выдвинуть ультиматум России по Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ на федеральных выборах 2025 года от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о готовности в случае избрания предъявить России ультиматум о прекращении в течение 24 часов ударов по украинской инфраструктуре.