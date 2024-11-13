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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марио Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Как тренера его не знаю. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все»

 Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию. – Многих фанатов интересует тема стажировки Мостового в «Динамо».

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