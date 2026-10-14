Hongqi H5 стал ближе к флагманскому H9. Первый взгляд на обновленный седан в России

Обновленный Hongqi H5 на презентации в Москве Hongqi представила в России обновленный бизнес-седан H5.
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Свежие комментарии
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- АУ Hongqi H5 стал бл...
Хорошо, что H5 подтягивают к старшей модели, как никак уровень комфорта надо повышать