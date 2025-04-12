Всего 2 часа до курортов: куда будут летать самолеты из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ФедералПресс. Владивостокский аэропорт продолжает расширять маршрутную сеть: этим летом жители Приморья впервые смогут отправиться прямым рейсом на популярный китайский курорт Бэйдайхэ.
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