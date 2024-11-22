F-16 и HIMARS не спасают: новости СВО от 22 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1002-й день спецоперации России на Украине

Ситуация на фронтах специальной военной операции продолжает динамично развиваться. На 1002-й день спецоперации российские войска ведут наступательные действия на ключевых направлениях, включая Запорожскую область, Херсонское и Торецкое направления, а также закрепляются на новых позициях.