F-16 и HIMARS не спасают: новости СВО от 22 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1002-й день спецоперации России на Украине

Ситуация на фронтах специальной военной операции продолжает динамично развиваться. На 1002-й день спецоперации российские войска ведут наступательные действия на ключевых направлениях, включая Запорожскую область, Херсонское и Торецкое направления, а также закрепляются на новых позициях.
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