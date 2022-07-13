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Никифоров об Абаскале: «Его приглашение в «Спартак» – русская рулетка. Впереди очередной переходный сезон»

Юрий Никифоров высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. Экс-защитник красно-белых поделился мнением после матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» (0:4).

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