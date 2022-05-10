«Нужна богатая нянька»: стало известно, какие отношения были у Нателлы Крапивиной и Светланы Лободы

Светлана Лобода и Нателла Крапивина перестали работать вместе в прошлом году. Именно тогда Нателла поругалась с Филиппом Киркоровым и разорвала контракт со своей певицей, чтобы можно было высказать свое мнение о нем, но при этом не подставлять своего артиста.