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Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки

Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки

Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки Vasilisa02Акция протеста в Роттердаме против антикоронавирусных ограничений переросла в жёсткие столкновения с силовиками.

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