Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки Vasilisa02Акция протеста в Роттердаме против антикоронавирусных ограничений переросла в жёсткие столкновения с силовиками.