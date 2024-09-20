Известный писатель и общественный деятель Олег Рой резко прокомментировал возвращение на российское телевидение ведущего Владимира Познера.
Писатель Рой заявил, что Познера нельзя возвращать на ТВ
Комментарии
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Валерий
Рой на 100% прав. Сонную старую муху, умеюую только задавать вопросы и не отвечать на них, нам на 1 канале не нужно. Недавно видел выступление руководителя канала. Цирк, глупость и клоунада.
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15 час.
ИГ
Ирина Галивец
Еще бы Эрнста убрать с телевидения! И тогда не будет там всяких предателей, ждунов и им подобных!
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14 час.
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