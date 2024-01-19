«Деньги не нужны — верните члена семьи!»: хозяин кота попросил не увольнять проводницу, выбросившую питомца на мороз

Животное выскочило из специальной переноски и сотрудница РЖД выбросила его на остановке в КировеПроводница поезда «Екатеринбург – Санкт-Петербург» 11 января в Кирове по ошибке выбросила из вагона кота Твикса, которого хозяин вез по специальному билету.
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