Энергетики зафиксировали снижение цен на бензин в 2020 году

Стоимость бензина в мире в прошлом году уменьшилась на 11% в сравнении с 2019 годом. Эксперты Международного энергетического агентства пришли к выводу, что бензиновое топливо в среднем по миру в 2020 году достигло цены в 0,81 доллара за литр.