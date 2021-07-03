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Энергетики зафиксировали снижение цен на бензин в 2020 году

Энергетики зафиксировали снижение цен на бензин в 2020 году

Стоимость бензина в мире в прошлом году уменьшилась на 11% в сравнении с 2019 годом. Эксперты Международного энергетического агентства пришли к выводу, что бензиновое топливо в среднем по миру в 2020 году достигло цены в 0,81 доллара за литр.

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