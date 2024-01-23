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Минобороны: инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях под Купянском

Минобороны: инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях под Купянском

Военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках на Купянском направлении.

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