Минобороны: инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях под Купянском

Военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках на Купянском направлении.
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