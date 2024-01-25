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В Госдепе признали российское экономическое руководство талантливым

В Госдепе признали российское экономическое руководство талантливым

В Госдепартаменте США дали высокую оценку деятельности руководителей российской экономики, которые позволяют стране успешно справляться с западными санкциями.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если америкосы хвалят экономический блок России, то не подлежит сомнению, что СМЕРШ должен там поработать... Хотя смотря в чьих интересах он сработал хорошо они имеют ввиду. Если врагов России то это одно, но то что не в интересах России и ее народа это однозначно... Экономическая политика определяется повышением благосостояния населения, работой экономики в первую очередь на внутренний рынок, а не на экспорт в ущерб своим внутренним интересам, и ни как в интересах политико чиновничье бизнес олигархических преступных  мафиозных кланов.... Так что на сегодня экономический блок работает на врагов России и народа...
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