В Госдепе признали российское экономическое руководство талантливым

АНГЕЛ АНГЕЛ

Если америкосы хвалят экономический блок России, то не подлежит сомнению, что СМЕРШ должен там поработать... Хотя смотря в чьих интересах он сработал хорошо они имеют ввиду. Если врагов России то это одно, но то что не в интересах России и ее народа это однозначно... Экономическая политика определяется повышением благосостояния населения, работой экономики в первую очередь на внутренний рынок, а не на экспорт в ущерб своим внутренним интересам, и ни как в интересах политико чиновничье бизнес олигархических преступных мафиозных кланов.... Так что на сегодня экономический блок работает на врагов России и народа...