«У политиков отпусков не бывает»: Володин призвал сократить отпуска чиновников до минимума

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сократить до минимума отпуска депутатов и чиновников. Сейчас продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска депутата Госдумы составляет 42 календарных дня против 28 у большинства обычных граждан.