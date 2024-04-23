«Роскосмос» предложил Астане продолжить запуски «Протонов» после 2025 года

Предложение, касающееся возможности продолжения запусков с космодрома Байконур ракет «Протон» после 2025 года, направлено Казахстану «Роскосмосом» и Государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра Алексея Варочко.