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В Эстонии связали визит Рэтклиффа в Москву с эскалацией в зоне СВО

В Эстонии связали визит Рэтклиффа в Москву с эскалацией в зоне СВО

Визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с возможной эскалацией в зоне СВО связала директор Международного центра оборонных исследований Кристи Райк 27 августа, опубликовав ряд сообщений в социальной сети X.

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