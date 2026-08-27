Визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с возможной эскалацией в зоне СВО связала директор Международного центра оборонных исследований Кристи Райк 27 августа, опубликовав ряд сообщений в социальной сети X.
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