Более 118 тысяч школьников начали учебный год в Поморье

1 сентября школы Архангельской области вновь открыли двери для учеников. В этом году за парты в регионе сядут более 118 тысяч школьников, в том числе почти 9 тысяч первоклассников.
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