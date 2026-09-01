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Регион 29

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Более 118 тысяч школьников начали учебный год в Поморье

1 сентября школы Архангельской области вновь открыли двери для учеников. В этом году за парты в регионе сядут более 118 тысяч школьников, в том числе почти 9 тысяч первоклассников.

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