Российская ракета поразила состав с бронетехникой ВСУ

Железнодорожный состав с военной техникой поражен ударом ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, прилетело по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области.
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