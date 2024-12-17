БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

На днях появилась информация, что некоторые силы пытаются укрепить власть диаспор в России.

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Комментарии
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авдей НА
Какая нахрен автономия у них есть своя страна за которую они голосовали когда выходили из с с с р пускай ее и обустраивают а не только баранов пасти  и детей рожать
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5 час.
Сергей Иовенко
А вот теперь вопрос из зала, попробуйте создать русскую диаспору где нибудь на просторах Средней Азии или Закавказья, а тем паче не дай бог подумать об этом где нибудь на самой близкой неньке. И это есть результат подлой двойной морали, мы у вас можем делать что хотим, а у нас шаг влево или право карается наказанием с чисто русофобским подходом.
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4 час.
А
Александр
Диаспоры это новая форма ОПГ
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2 час.

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