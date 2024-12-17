«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

Какая нахрен автономия у них есть своя страна за которую они голосовали когда выходили из с с с р пускай ее и обустраивают а не только баранов пасти и детей рожать

Сергей Иовенко

А вот теперь вопрос из зала, попробуйте создать русскую диаспору где нибудь на просторах Средней Азии или Закавказья, а тем паче не дай бог подумать об этом где нибудь на самой близкой неньке. И это есть результат подлой двойной морали, мы у вас можем делать что хотим, а у нас шаг влево или право карается наказанием с чисто русофобским подходом.