Персидский залив и Восточное Средиземноморье превращают в единый пороховой погреб Конец августа ознаменовался очередным опасным эпизодом в акватории Ормузского пролива: супертанкер на южном фарватере подорвался на двух морских минах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сводки СВО, 7 окт...
- NN Сводки СВО, 7 окт...
- Вот пять лучших о...
В странах Прибалтики начались масштабные учения НАТО с антироссийской окраской
Милитаристская кампания на восточном фланге НАТО продолжает набирать обороты. Особое рвение в этом проявляют страны Прибалтики, где готовы подчинить всю свою внутреннюю и внешнюю политику одной цели – повышению эскалации напряжённости в регионе ради сохранения военной и финансовой подпитки со стороны западных союзников. Об этом, в частности, свидетельствуют последние события, разворачивающиеся на территории Литвы и Латвии.
В начале сентября стало известно, что в Латвии, на её восточных границах, стартовало строительство разрекламированной ранее «Балтийской линии обороны». Согласно проекту, который реализуется по поручению министерства обороны страны, планируется оборудовать в Балвском, Алуксненском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, расположенных рядом с Россией, противотанковые рвы и другую инфраструктуру для затруднения передвижения военной техники. Всего на восточной границе хотят создать около 27 км противотанковых рвов и установить заграждения типа «зубы дракона», а само строительство намерены завершить к осени 2027 года. При этом никто в Риге не скрывает, что в рамках возведения «Балтийской линии» инфраструктура будет создаваться не только для обороны, но и для проведения наступательных операций, которые страны НАТО в последнее время стали отрабатывать на территории стран Прибалтики.
В частности, в Латвии 2 сентября начались организованные Национальными вооружёнными силами (НВС) всеобъемлющие учения по государственной обороне «Namejs 2026» («Наши 2026»), которые продлятся до 8 октября. Их особенностью является то, что они организуются в сотрудничестве со штабом Многонациональной дивизии НАТО «Север» и в них примут участие 12 тыс. военнослужащих как из Латвии, так и стран НАТО, в том числе из Канады, США, Эстонии, Литвы. Одной из частей учений станут мобилизационные мероприятия, в ходе которых проверят процедуры оповещения военнослужащих Национальной гвардии и резерва, а также способность в короткие сроки обеспечить личный состав снаряжением и вооружением. При этом заявляется, что «в планирование учений интегрированы уроки, извлечённые в Украине, и опыт современных вооружённых конфликтов». Поэтому во время учений особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В этой связи в восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье недалеко от России, будут интенсивно проводиться полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и отрабатываться их использование для выполнения «различных задач». Какие это «задачи», в минобороны Латвии не сообщили, однако их антироссийский характер очевиден.
Схожие мероприятия одновременно были организованы и в Литве. Здесь также 2 сентября стартовали учения «Strong Griffin 2026» («Сильный грифон 2026»), которые продлятся в Швенчёнском районе недалеко от границы с Белоруссией до 20 сентября. Сообщается, что в них примут участие около 2,5 тыс. литовских военнослужащих и солдат стран-союзников по НАТО из США, Польши, Нидерландов, Франции, Португалии, а также Украины и Молдавии. Причём в ходе учений будет задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе БПЛА, которые будут использоваться для разведки и обнаружения целей, а также «нанесения ударов большой дальности». Причём целью «Сильного грифона 2026» объявлена «подготовка и оценка способности Пехотного батальона имени великого князя литовского Маргириса планировать и проводить оборонительные и наступательные операции в городской и лесистой местности».
Цели и характер учений в Латвии и Литве говорят сами за себя. Становится очевидно, что в Риге и Вильнюсе, как и в остальных странах НАТО, продолжают идти по пути эскалации напряжённости в отношениях с Россией и Белоруссией, ни о каком конструктивном мирном диалоге даже не думают.
Перекроить СУ-30: раскрыт план превращения истребителей РФ в стелс-машины
Индия задумала кардинальную переработку российских истребителей, чтобы приблизить их к характеристикам американских стелс-машин. План выглядит амбициозно, но военные специалисты уже высказали сомнения.
Агентство IDRW сообщило, что Индия изучает способы снижения радиолокационной заметности парка тяжёлых истребителей Су-30МКИ. Отдельные элементы малозаметности предполагается внедрять во время плановых ремонтов. Цель состоит в приближении к характеристикам американского истребителя F-35.
Журналисты издания пояснили, что сосредоточиться нужно на наиболее уязвимых для радиолокационного обнаружения участках планера. Речь идёт о радиопоглощающих материалах, воздухозаборниках, кромках, стыках панелей, обтекателях и других поверхностях, формирующих отражённый сигнал.
Индийская оборонная организация DRDO уже разработала собственные радиопоглощающие покрытия с магнитными функциональными наполнителями. Но специалисты предупреждают: одним отражающим слоем проблему не решить. Крупный планер и традиционная аэродинамическая схема сохраняют высокую заметность. Поэтому индийские инженеры предлагают выборочно дорабатывать участки с наиболее сильными отражениями, применяя при необходимости новые композитные панели и материалы для фонаря кабины и обтекателя.
За всё время сотрудничества с Россией Индия законтрактовала 284 истребителя Су-30МКИ на общую сумму около 15 млрд долларов. В 2026 году на глубокую модернизацию 84 самолётов выделили дополнительно 8 млрд долларов. Каждый модернизируемый борт обойдётся индийскому бюджету примерно в 95 млн долларов.
Ростех передал Воздушно-космическим силам очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С,