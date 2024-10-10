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«Джихад на Украине»? Как главные конфессии России сопровождают СВО

«Джихад на Украине»? Как главные конфессии России сопровождают СВО

Муфтий Татарстана ввел новую должность — своего заместителя по делам СВО. Сам муфтий объявлял, что те из мусульман, кто погибнет на СВО, станут шахидами и попадут в рай.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Есть такой момент, есть. Пиндосы с наглыми проводят затяжную плановую операцию - переселение &quot;сраиля&quot; на территорию б/У. И пытаются туда же нагнать толпы мигрантов из арабских стран, плюс депортация &quot;ухилянтов&quot; с б/У. Пытаются НАМ создать проблемы этнического характера - типа, вот вам, русские, задачка. Планомерно (они) провели работу, с 1991 года - с хасидами. Хасиды тут у нас, в России, буянили - &quot;отдайте библиотеку хасидов&quot;. Культурно их послали. Пиндосы пошли &quot;вкругаля&quot; - хасидов натравили на территорию б/У. Единственный вариант - нашей армии только вперёд, НЕВЗИРАЯ НА ВСЯКУЮ ШВАЛЬ. Пусть эти &quot;переселенцы&quot; предъявляют свои &quot;а как&quot; укропам с пиндосами. Деньги за недвижку и землю они, переезжанты, КОМУ ПЛАТИЛИ? Вот ТАМ пусть и спрашивают. Мы-то тут при чём?????????????????????? И НИКАКОЙ &quot;дрЮчбы народофф&quot;. НИКАКОЙ.
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4 час.
Gennady Sokolovsky
НА всякую... далее - по советский технической поговорке.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Если джихад понимать как &quot;борьбу за веру или священную войну&quot;, то это &quot;обуженное&quot; религиозное понимание. Если же считать шахидами тех воинов-мусульман, которые пали на полях СВО в борьбе с неофашистами-бандеровцами (а это идеология, которая угрожает не только этнически русским в РФ), тогда всё правильно.
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4 час.

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