«Джихад на Украине»? Как главные конфессии России сопровождают СВО

Gennady Sokolovsky

Есть такой момент, есть. Пиндосы с наглыми проводят затяжную плановую операцию - переселение "сраиля" на территорию б/У. И пытаются туда же нагнать толпы мигрантов из арабских стран, плюс депортация "ухилянтов" с б/У. Пытаются НАМ создать проблемы этнического характера - типа, вот вам, русские, задачка. Планомерно (они) провели работу, с 1991 года - с хасидами. Хасиды тут у нас, в России, буянили - "отдайте библиотеку хасидов". Культурно их послали. Пиндосы пошли "вкругаля" - хасидов натравили на территорию б/У. Единственный вариант - нашей армии только вперёд, НЕВЗИРАЯ НА ВСЯКУЮ ШВАЛЬ. Пусть эти "переселенцы" предъявляют свои "а как" укропам с пиндосами. Деньги за недвижку и землю они, переезжанты, КОМУ ПЛАТИЛИ? Вот ТАМ пусть и спрашивают. Мы-то тут при чём?????????????????????? И НИКАКОЙ "дрЮчбы народофф". НИКАКОЙ.