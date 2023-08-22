Военное обозрение

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ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге

ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге

Вооруженные силы РФ продолжают наносить комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ними целям на территории Украины, как в глубине страны, так и в прифронтовой зоне.

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