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Царьград

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Петербуржцы почтили жертв блокады Ленинграда на 85-ю годовщину

Петербуржцы почтили жертв блокады Ленинграда на 85-ю годовщину

8 сентября в Санкт-Петербурге отмечают 85-летие начала блокады Ленинграда. Горожане приносят цветы и хлеб к Пискаревскому мемориальному кладбищу, где похоронены около 500 тысяч жителей и защитников города, отдавая дань памяти погибшим.

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