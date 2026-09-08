Петербуржцы почтили жертв блокады Ленинграда на 85-ю годовщину

8 сентября в Санкт-Петербурге отмечают 85-летие начала блокады Ленинграда. Горожане приносят цветы и хлеб к Пискаревскому мемориальному кладбищу, где похоронены около 500 тысяч жителей и защитников города, отдавая дань памяти погибшим.
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