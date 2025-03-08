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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
#ГИБДД предупреждает

#ГИБДД предупреждает!! ❗️❗️❗️ с 07.03.2025 по 08.03.2025 особенно в вечерние и ночные часы,возможно появление на улицах городов и посёлков пьяных женщин мужчин.

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