Дмитриев связал рост цен на газ в Европе с идеологией глобализма

Рост цен на природный газ в Европе рассматривается как плата за идеологию глобализма. Об этом 12 сентября заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает Регнум.