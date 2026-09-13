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Дмитриев связал рост цен на газ в Европе с идеологией глобализма

Рост цен на природный газ в Европе рассматривается как плата за идеологию глобализма. Об этом 12 сентября заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает Регнум.

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