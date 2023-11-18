Маск: соцсеть Х подаст «термоядерный» иск на выступившие против нее компании

Социальная сет X (бывшая Twitter) в предстоящий понедельник подаст «термоядерный» иск в отношении средств массовой информации и всех, кто выступил против нее из-за скандала с «антисемитскими» высказываниями ее владельца.
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