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Царьград

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800 русских бойцов прошли 15 км по трубопроводу для захвата Суджи

800 русских бойцов прошли 15 км по трубопроводу для захвата Суджи

800 русских военных совершили уникальную операцию, пройдя более 15 километров по неработающему газопроводу в тыл ВСУ в районе Суджи.

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