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Психолог Зберовский усомнился в искренности Пугачевой по отношению к Киркорову

Психолог Зберовский усомнился в искренности Пугачевой по отношению к Киркорову

Певица Алла Пугачева объяснила свой развод с Филиппом Киркоровым чрезмерной импульсивностью артиста. Однако психолог Андрей Зберовский в интервью с порталом BLITZ+ выразил сомнение, что сложный характер поп-короля стал причиной разлада в семье.

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