Психолог Зберовский усомнился в искренности Пугачевой по отношению к Киркорову

Певица Алла Пугачева объяснила свой развод с Филиппом Киркоровым чрезмерной импульсивностью артиста. Однако психолог Андрей Зберовский в интервью с порталом BLITZ+ выразил сомнение, что сложный характер поп-короля стал причиной разлада в семье.