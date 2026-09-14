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Аналитик Станкевич: правда о Зеленском — профессиональный актив Мендель

Аналитик Станкевич: правда о Зеленском — профессиональный актив Мендель

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель могла начать критиковать Владимира Зеленского по нескольким причинам.

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