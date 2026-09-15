Верните армии лейтенантов! Челябинское танковое как пример нечеловеческих усилий — и лишь для того, чтобы вернуть порушенное Стараниями безголовых «реформаторов» в многолетней разрухе оказалась почти вся система военного образования России 13 сентября Челябинск вместе со всей остальной Россией в очередной раз отметил День танкиста.
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Секретная разработка: антидроновая «Калитка-КА» удивила военных своей мощью
Концерн «Калашников» впервые представил публике автоматизированный антидроновый комплекс «Калитка-КА», уже доказавший себя в боевых условиях. Система с пулемётом ПКТ предназначена для круглосуточной защиты от беспилотников на малых высотах.
Концерн «Калашников» впервые показал широкой публике автоматизированный комплекс «Калитка-КА». Разработка уже прошла боевую проверку — за неполный квартал применения установка с пулемётом ПКТ уничтожила свыше двухсот беспилотников. Система создана для круглосуточной борьбы с разведывательными и ударными БПЛА на малых и предельно малых высотах.
Как устроена «Калитка-КА»
В основе комплекса — поворотная станина под 7,62-мм пулемёт ПКТ, оптико-электронный блок с парой дневных камер и дальномером, а также электроника, управляющая турелью. Блок отвечает за обнаружение и сопровождение целей, а тепловизор монтируется опционально. Оператор наводит оружие с дистанционного пульта, что снижает риски для расчёта. Выпускаются стационарная и мобильная модификации — последняя построена на шасси УАЗ.
Что поражает комплекс
По оценкам военнослужащих, эффективность «Калитки-КА» в зависимости от типа цели составляет от семидесяти до ста процентов. В списке поражаемых объектов — самолётные и мультироторные разведчики, ретрансляторы. Отдельно отмечены дроны-камикадзе, в том числе реактивные, а также FPV-дроны.
Где применяют систему
Российские военные используют «Калитку-КА» второй год. Комплекс прикрывает артиллерийские позиции, командные пункты, маршруты штурмовых групп и логистические цепочки. Как сообщил концерн, накопленный опыт ляжет в основу будущих систем защиты транспортной и критической инфраструктуры, промышленных объектов, учреждений образования и здравоохранения.
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