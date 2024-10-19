"То, чем живет наш народ": режиссер фильмов о СВО рассказала о своих работах.В беседе с РИА Новости Крым режиссер и продюсер, член Союза кинематографистов России Вера Соколова поделилась, что всю свою творческую жизнь они снимала патриотические кинокартины: "мне это близко и понятно".