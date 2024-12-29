Fox News включил оговорку Байдена о Путине в список главных политических ляпов года

Американский телеканал Fox News 28 декабря включил в список главных политических оплошностей 2024 года оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) с российским лидером Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии