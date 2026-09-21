Губернатор Ямала поблагодарил земляков за активное участие в выборах

Жители Ямала на прошедших выборах показали высокую явку и ответственное отношение. В голосовании приняли участие 74,75% ямальцев, рассказал в соцсетях губернатор ЯНАО, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Артюхов, поблагодарив земляков за активную позицию.
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