Сын Ольги Кабо поцеловался с ослом

Актриса Ольга Кабо выбрала Северную Осетию для отдыха вместе со своим 12-летним сыном. Они путешествуют по горной местности республики: преодолели Архонский перевал, искупались в ледяном озере Мидаграбинского ущелья и наслаждались прекрасными водопадами региона.