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Китай

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Известный китайский русист стал почетным доктором ИКСА РАН

Москва, 21 мая /Синьхуа/ -- Ведущий китайский исследователь России, профессор Университета Академии общественных наук Китая Ли Юнцюань стал почетным доктором Института Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/.

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