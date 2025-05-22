Известный китайский русист стал почетным доктором ИКСА РАН

Москва, 21 мая /Синьхуа/ -- Ведущий китайский исследователь России, профессор Университета Академии общественных наук Китая Ли Юнцюань стал почетным доктором Института Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/.
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