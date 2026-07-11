У вас тоже дождь - как из ведра? 🔹Зато стало прохладнее. Но всегда надо помнить - плохое идет об руку с хорошим.
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У вас тоже дождь - как из ведра? 🔹Зато стало прохладнее. Но всегда надо помнить - плохое идет об руку с хорошим.