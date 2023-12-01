Бактерии в йогурте предотвратили развитие психических расстройств

Команда специалистов из медицинской школы при Университете Вирджинии (США) обнаружила, что бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах и йогурте, могут предотвратить развитие психических болезней, включая депрессию и тревожное расстройство.
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