Готовился «удар века»: Москва передумала в последний момент – Путин пожалел Украину?

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Политический вестник

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  • Николай Герасименко
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Комментарии
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Николай Герасименко
Читаю подобные громкие заголовки и возникает лишь один вопрос, &quot;от куда дровишки&quot;, от куда безапелляционная инфа!?
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