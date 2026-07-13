В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной до конца лета

Политика как она есть

Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле могут возобновиться до конца лета, если турецкой стороне удастся убедить Киев сесть за стол переговоров, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.