Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной до конца лета

В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной до конца лета

Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле могут возобновиться до конца лета, если турецкой стороне удастся убедить Киев сесть за стол переговоров, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии