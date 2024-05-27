Евгений Петросян высказался о детях от Татьяны Брухуновой

Юморист Евгений Петросян рассказал о своих принципах воспитания детей. 78-летний Евгений Петросян в прошлом году в третий раз стал отцом и теперь воспитывает вместе с женой Татьяной Брухуновой сына Вагана и дочь Матильду.
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