Британия намерена закупить за рубежом большую часть снарядов для поставки Киеву

Британия намерена приобрести за рубежом большую часть боеприпасов для новой поставки Киеву Фото: © REUTERS/Fabian Bimmer Британское руководство планирует купить большую часть боеприпасов в рамках нового пакета поддержки украинского стороны за рубежом.
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