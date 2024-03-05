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Закон и Порядок

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Британия намерена закупить за рубежом большую часть снарядов для поставки Киеву

Британия намерена закупить за рубежом большую часть снарядов для поставки Киеву

Британия намерена приобрести за рубежом большую часть боеприпасов для новой поставки Киеву Фото: © REUTERS/Fabian Bimmer Британское руководство планирует купить большую часть боеприпасов в рамках нового пакета поддержки украинского стороны за рубежом.

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