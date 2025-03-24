Детей с активным туберкулезом подсчитали в Новосибирской области

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта. В преддверии праздника представители регионального минздрава развеяли главный миф о туберкулезе – болеют им не только люди, живущие в асоциальной среде.
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