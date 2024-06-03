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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле до конца года хотят заселить пустующий ресторан Velvet

В Барнауле до конца года хотят заселить пустующий ресторан Velvet

По словам риелтора Романа Еремина, в приоритете у собственника разместить в этой локации новое заведение общепита Помещение барнаульского ресторана Velvet в Доме под шпилем планируется сдать в аренду до конца года, рассказал "Толку" риелтор Роман Еремин.

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