В Барнауле до конца года хотят заселить пустующий ресторан Velvet

По словам риелтора Романа Еремина, в приоритете у собственника разместить в этой локации новое заведение общепита Помещение барнаульского ресторана Velvet в Доме под шпилем планируется сдать в аренду до конца года, рассказал "Толку" риелтор Роман Еремин.
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